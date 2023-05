Harry ja Meghan on sugulaste peale vihased: printsessid Eugenie ja Beatrice lõid kampa saatejuhiga, kes on aastaid Sussexi hertsogipaari kritiseerinud

Prints Harry ja Meghan Markle on aastate jooksul mitmeid kuningliku perekonna liikmeid pahandanud, kuid nad on alati saanud loota printsess Eugeniele ja Beatrice'ile. Eriti head suhted on oma onutütardega just Harryl. Nüüd on aga välja tulnud, et kuulsad printsessid on kampa löönud saatejuhi Piers Morganiga, kes on aastaid Sussexi hertsogipaar kritiseerinud. Harry ja Meghan oma sugulaste käitumise üle õnnelikud pole.