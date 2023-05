Entusiastlikud telesarja „Õnne 13“ vaatajad on mõnda aega muret tundnud Uuevariku taluperemehe Richard Kattai ehk Riksi pärast. Stsenaariumi järgi resideerub Riks hetkel koos ukrainlannast kallimaga Saksamaal, kuid see on pannud televaatajaid kahtlema, kas taluperemeest veel sarjas näha saab.