Tinderis rännanud koomik Ari Matti Mustonen eksidele: kui sa nüüd kunagi lahutad, siis palun anna teada

Ari Matti Mustonen on oma huumorisoonega paljudele nalja pakkunud. Twitteri säuts tekitab aga küsimuse, et kas Ari teeb nalja või on päriselt üksik ja valmis kellegi käe palumiseks. Ari rõhub oma säutsuga ekside südametele, et kui nad vahepeal jäävad vallaliseks, siis palun talle sellest teada anda.