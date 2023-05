FOTO | Õhtu lõpuks polnud glamuurist midagi järel: Kim Kardashiani Met Gala kleidilt pudenes ohtralt pärleid

Kardashian saabus uhkele galale Schiaparelli moemaja loodud kostüümis, milles tema keha kattis 50 000 pärlit. Oma rõivavalikut põhjendas ta sellega, et pärlid meenutavad talle Karl Lagerfeldi, kellele tänavune Met Gala on pühendatud. „Ikoonilised Chaneli pärlid olid need, millele ma alati mõelnud olen, ja ma tahtsin lihtsalt pärlitesse uppuda,“ selgitas ta oma kleidivalikut.

Veel avaldas Kim, et esimesed pärlid olid kleidilt pudenenud juba gala uhkele vaibale astudes, vahendab Ameerika meelelahutusportaal Entertainment Tonight. „Ma ütlesin oma tütrele, et ta korjaks kõik üles. Need on päris pärlid ja ta pani need kõik oma kotti,“ oli tõsielustaar tänulik, et tütar North West sai teda aidata.