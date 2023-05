Näitleja Jamie Foxx viidi aprilli esimeses pooles ootamatu terviserikkega haiglasse ning pärast seda on mitmed tema töised projektid pausile pandud. Nüüd on välja tulnud, et Ameerika saade „Beat Shazam“, mida Jamie koos oma tütre Corinne Foxxiga juhtis, saab tulevaks hooajaks uued saatejuhid.