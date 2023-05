Pique peab saabuma üksinda: Shakira pojad ei soovi isa külaskäikude ajal tema noore tüdruksõbraga kokku puutuda

Kuigi lauljanna Shakira ja jalgpallur Gerard Pique enam koos ei ela, ei tähenda see seda, et endiste elukaaslaste vahel probleeme poleks. Üheks probleemiks paistab jätkuvalt olevat vutitähe uus elukaaslane Clara Chia Marti. Nimelt on endiste kaaslaste ühised lapsed Sasha ja Milan võtnud seisukoha, et kui nende isa neid Ameerikasse vaatama tuleb, siis ei soovi poisid kohtuda tema noore kaaslannaga.

Shakira ja Pique maadlesid pikalt lastega seotud õiguste üle ja jõudsid lõpuks kokkuleppele, et Pique saab lapsi iga kuu külastada ja veeta nendega koos 10 päeva. Pique on juba lapsi nende uues koduriigis külastanud, kuid ta reisis sinna laste soovil üksinda.

Väidetavalt ei soovi lauljatar, et tema poegadel oleks mingisugunegi suhe nende isa uue elukaaslasega. Paparatsofotograafi Jordi Martini sõnul hoiavad poisid selles küsimuses oma ema poolele ja ei taha Clara Chiaga mitte mingit tegemist teha. „Me ei taha temaga olla,“ olid poisid Martini sõnul öelnud.

Seetõttu ongi Pique pandud fakti ette, et kui ta Sashat ja Milani Ameerikas külastab, peab ta saabuma ilma oma tüdruksõbrata. Lapsed ei soovi Clarat näha ning nad on seda ka oma isale teada andnud, vahendab Marca. „Palun, kui sa tuled Miamisse 10 päevaks, siis me ei taha temaga olla,“ vahendas paparatsofotograaf veel poiste sõnu.

Martini sõnul peegeldub poiste soovist see, et nad on oma emale pühendunud ning nad on väga lähedalt näinud, kui raske on Shakira jaoks viimane aasta olnud. Lapsed ei soovi näha oma ema kannatusi ning soovivad seetõttu, et nende isa Pique külastaks neid ilma oma tüdruksõbrata.