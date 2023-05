Sissi unustamatust kogemusest: oli üks pidu, kus jõingi täiesti oksendamiseni

Märtsikuus rääkis Sissi Kroonikale oma kehast ja sellega seotud kompleksidest. Muusikamaalimas mõned aastad aktiivsemalt tegutsenud Sissi rääkis intervjuus, et ta ei taha lubada oma hirmudel tema elu juhtida. „Seetõttu näen palju vaeva, et likvideerida hirme, kui näen, et need hakkavad takistama mu elu,“ ütles ta ja avaldas hirmu, mis valmistab talle enim peavalu.

„Üks hirm, millest ma aga ei ole võimeline üle saama, on ämblikud. Kui näen ämblikku põrandal jooksmas, hakkan karjuma ja tunnen, et tahan nutta. Õnneks on mu elukaaslane (advokaat Karl Kreevald – toim.) nii tore, et viib need väikesed loomakesed välja,“ lausus lauljanna toona.

Peale ämblike on Sissil veel kartusi. „Üks mu sügavam hirm on, et ma ei jõua kõiki oma unistusi teoks teha selle lühikese aja jooksul, mis meile siin elus kingitud on. Mu isa ütleb, et elu on liiga lühike, et teha asju, mis sulle ei meeldi, aga piisavalt pikk, et teha kõike, mida armastad. Siiski on mul hirm, et äkki ikka pole elu piisavalt pikk. Ma tahaks kõik maailma kohad läbi reisida, palju laulda ja kohtuda erinevate inimestega,“ avaldas Benita oma sooviplaanid.