Suri tiktokker ja „Võsareporteri“ laulik Mart Aomets

Viimased aastad on Mardi elus aga rahulikumad olnud. Ta avastas enda jaoks populaarse noorte videoplatvormi TikToki, kus ta on kolme kuu jooksul endale kogunud 11 000 jälgijat. Nagu näha, kuulavad noored endise kriminaali ja narkomaani õpetusi ja elutarkusi suure huviga. Seks, narkootikumid, psühholoogia, teadus – just need on peamised teemad, mis Mardi TikToki kontol kasutajanimega saoled käsitlusele tulid. „Suurem eesmärk on muuta maailma,“ ütles ta möödunud aastal Õhtulehele.