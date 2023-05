Grete Paia polnudki esimene valik! Pur Muddi staarid Joonatan ja Oliver avaldasid, kellega plaanisid alguses oma Smilersi kaveri teha

Oliver Rõõmus (29) ja Joonatan Siiman (26) muretsevad maailmas toimuva pärast, seepärast on nad otsustanud hakata pakkuma loodussõbralikku ja väikese jalajäljega kontserdielamust - peagi on Pur Muddil laval kineetiline matt, millel tatsumisega saab elektrit toota. Oliver ja Joonatan on kindlad, et nende kontserdi toimumiseks vaja minev energia saadakse nii kätte.