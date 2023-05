Eile, 3. mail sai 16 aastat päevast, kui Madeleine McCann Portugalis rööviti. Tüdruku kadumise aastapäeva puhul korraldati mälestustseremoonia. Kohale tuli ka Madeleine’i noorem õde Amelie, kes kommenteeris oma õe kadumist avalikult esimest korda. „On tore, et me kõik siin oleme, kuid see on kurb juhtum.“