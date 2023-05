Euroopa päeva üritused kolivad Vabaduse väljakule: kahel inimesel on võimalus kohtuda Eurovisioni võitjaga!

Välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi sõnul on tegu ajutise muudatusega, mille põhjus on Tallinna südalinnas toimuvad mahukad ehitustööd uue trammiliini rajamiseks. „Oleme väga uhked meie taaselustatud traditsiooni üle korraldada välisministeeriumi ees kontsert. Paraku peame sel aastal ajutiselt kolima Vabaduse väljakule, sest oma kontserdiga ei saa me tervet linnaelu seisma panna,“ ütles Vseviov. Ta lisas, et järgmisel aastal on kõik oodatud taas välisministeeriumi ette Islandi väljakule Euroopa päeva kontserdile. „Tänavune kontsert tuleb hoolimata uuest asukohast sama äge ja kõik on Vabaduse väljakule 9. mail väga oodatud.“