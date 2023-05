VIDEO | 13-aastane ukrainlanna keeldus konkursil laulmisest: ma ei esine samal laval terroristidega, kes meie lapsi tapavad

Ukraina meedias ja sotsiaalmeedias levivalt videolt on näha, et kui õhtujuhid 3. mail Samoljuki välja kuulutasid, sammub neiu lavale üleni valges kostüümis. Selle asemel aga, et esitada Whitney Houstoni suurt hitti „I have nothing“, teatas neiu, et ei kavatse sellel laval esineda.