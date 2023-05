GRAAFIK JA ÜLEVAADE | Kui palju erineb Charlesi kroonimine tema ema omast? Milline näeb kuninglik suurpäev välja?

Kohapealsete huviliste ja uhkete külaliste jaoks algas päev juba mitu tundi enne seda, kui kuninglik paar esimest korda rahva ette jõuab. Näiteks avati Londoni kesklinnas asuvad pargid, kust saab kroonimise otseülekannet jälgida, juba kell 6 (kell 8 Eesti aja järgi) hommikul. Samuti pidid isegi kroonitud külalised ja riigipead, kelle seas on ka president Alar Karis, läbima ammu enne kuninga ja kuninganna saabumist turvakontrolli ning istuma oma õigetel kohtadel.

Kell 12:20 (kõik kellaajad Eesti aja järgi) algab kuningas Charles III ja kuninganna Camilla rongkäik Buckinghami paleest Westminster Abbeysse.

Kell 13:00 alustatakse tseremooniaga.

Kell 15:00 istuvad kuningas Charles III ja kuninganna Camilla tõlda ning alustavad rongkäiku tagasi Buckinghami paleesse.

Kell 16.15 tervitavad kuningas ja kuninganna koos teiste töötavate kroonitud peadega palee rõdult rahvast.

Kell 16.30 saab ametlik osa päevast läbi.

Charles tänapäevastab traditsioone

Järgmisel kuul möödub 70 aastat päevast, kui Elizabeth II krooniti ametlikult kuningannaks. Maailm on selle ajaga totaalselt muutunud, kuid leidub neid kuninglikke entusiaste, kes leiavad, et kroonimistavad peaksid vähemalt samaks jääma. Juba aastaid enne oma ema lahkumist andis Charles vihjeid, et tema teeks kuninglikus perekonnas asju totaalselt teistmoodi ning tema kroonimine ongi esimene näide sellest.

Loomulikult on teatud tavad ikka samaks jäänud, kuid mitmed tähtsad detailid on palju tänapäevasemas võtmes. Näiteks homse tseremoonia pikkuseks on märgitud kaks tund , kuid 70 aastat tagasi tuli tuhandetel külalistel jälgida kolm tundi kestnud rituaale.