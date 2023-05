Retrobänd Up'n Down tuntud Eesti lauljatarist: ema ei lubanud teda meiega öösiti esinema, see oli talle raske

„Hanna-Liina (Võsa - toim.) valisime me enda sekka siis, kui ta oli 13-aastane,“ sõnas Raave. „Minu meelest Meelis pani teda tähele.“

„Ta tundis ennast väga erilise ja väljavalituna, et sai poppide Tartu postega koos laulda,“ vahendas ta Hanna-Liina Võsa toonaseid emotsioone, vahendab portaal Menu .

Siiski ei esinenud Võsa Up'n Downiga koos väga tihti, sest ta oli toona veel väga noor. „Tema ema ei lubanud teda meiega öösiti esinema,“ tõdes Raave. „Ta nägi telekast, et keegi teine oli meiega esinemas kuskil Pärnu suveüritusel, matkides tema lauluosas tema häält. Ta elas seda väga raskelt üle.“

Sel suvel Pühajärve ääres toimuval ajastufestivalil Retrobest taaselustatakse legendaarne popgrupp Up'n Down. Bänd tuleb lavale algkoosseisus ja üle väga pika aja saab taas kuulda palavalt armastatud lugusid nagu „Naeratus“, „Unenägu“ ja „Sügis“.

Up'n Down loodi Tartus 29 aastat tagasi. Hittlood „Naeratus“ ja „Unenägu“ ning selle ajastu lemmiksaade „7 Vaprat“ viisid popkoosluse kiirelt Eesti muusikataevasse. Retrobestile tuleb Up'n Down algkoosseisus, kuhu kuuluvad Henrik Raave, Meelis Niinepuu, Ott-Henrik Bachmann ja tantsijad Ann Roost ning Karin Toom. Retrobestil astub Up'n Downi koosseisus lavale ka lauljanna Kéa, kes esitab ka oma ema Kare Kauksi ajatuid hitte nagu „Mägede hääl“ ja „Lootus“.

Varasemalt on Up'n Downi naisvokaalina esinenud ka näiteks Hanna-Liina Võsa, kes jäi silma ETV Tütarlastekoorist. Esmakordselt tutvustati suurele hulgale publikule ka noort Koit Toomet. „Kõige erilisemalt meenuvad meile suuremad kontserdid, kus oli võimalus esineda tuhandete inimeste ees. Tartu laululaval toimunud esinemisel tõstsime me publiku seast endaga lavale noore Koit Toome. See võis olla tema esimene suurem lavakogemus“, meenutas Up'n Downi solist Henrik Raave.