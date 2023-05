Riigikogu noorim liige: kui teatasin sotsiaalmeedias kandideerimisest, siis hakkas sealt pärleid tulema

„Kui ma andsin enda Facebooki lehel teada, et kandideerin valimistel, tuli mitusada kommentaari. Sealt tuli ikka naljakaid pärle ka. Näiteks: „Ei saa aru mis kliimakriis“, „Neiuke, mine räägi seda juttu suures Hiinas“, „Tubli tütarlaps, loodan, et see esimene kõne jääb ka viimaseks“, „Lapsed riigikogus“, „Oh neid kliimaluuludega lapsi küll“, „Jälle on lisandunud üks klapid silmil totukene,“ või „Rahva vaenlane“.“ Sellised kommentaarid panevad Hanahit hoopiski rohkem tegutsema ja annavad talle jõudu juurde,“ rääkis Lahe Õhtulehele.

Samuti rääkis nooruke saadik, et tema arust on poliitikute ja juhtivatel kohtadel töötavate inimeste puhul kohe aru saada, kes on kunagi teinud nii-öelda lihtsamat tööd ja kes ei ole.

23-aastane Lahe tutvustab ennast oravapartei kodulehel keskkonnakorralduse ja -poliitika magistrandina ja rõhutab, et on omandanud Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi haldus- ja ärikorralduse erialal.

Tema meelisteemadeks on keskkonna- ja kliimapoliitika. „Igal muul poliitikal on Eestis nii kohalikul kui parlamendi tasandil mitmeid edukaid eestkõnelejaid, kliimapoliitikal aga mitte. Seetõttu on minul juba teised valimised järjest vaid üks fookus, milleks on keskkond ja kliima,“ kirjutab Lahe endast.

Viimastel riigikogu valimistel kogus ta valimisringkonnas nr 1 (Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa) 1050 häält.