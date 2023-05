KROONIKA LONDONIS | 24 tundi enne kuninga kroonimist: alasti Charles, edevad telkijad ja selfie-näljas turistid

24 tundi enne kroonimist tuletas paleeni ulatuv tänav ehk The Mall meelde mõnd suvist festivali. Enne sammu tegemist tuli hoolsalt jälgida, et kellegi ajutisele kodule või söögilaule peale ei astuks. Juba mitmendat päeva kroonitud päid ootavad fännid on ajakirjanikega väga sõbralikud - päris telki sisse ei kutsuta, aga igaüks on võtnud meelega kaasa midagi, millega pressi tähelepanu köita. Mõni telkija tunnistas ka üles, et kuninglikust perekonnast pole tal sooja ega külma, aga sellega kaasnev tsirkus on tore.