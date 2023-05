KROONIKA LONDONIS | Charlesi kroonimisega ratsa rikkaks: mõningate suveniiride hinnad küündivad üle 50 euro

Õnneks on toodetud Charlesi näo, nime ja kõige muuga suveniire absoluutselt igale maitsele. Näiteks saavad huvilised soetada endale isegi plastmassist kahvleid ja nuge, mille pakendile on pandud monarhi pilt. Kui söögiriistadest jääb väheks, siis saab osta ka plasttaldrikuid ja -topse ning süüa-juua otse kuninga näo pealt.

Kes aga soovib Charlesi ja kuninganna Camilla nimede ja nägudega uhkemaid serviise soetada, siis on loomulikult ka see võimalik. Lihtsalt need ei maksa enam kuus või seitse naela, nagu varem mainitud plasttaldrikud, vaid näiteks teetassi ja alustaldriku komplekti eest tuleb välja käia 50 naela ning kannu eest 75 naela. Mõni kuningliku paariga toodetud meene on aga nii eriline, et suveniiripoes polnud isegi hinda juurde määratud.