Stefani üllatus võttis tema kihlatu Victoria jalust nõrgaks: appikene!

Mullu novembris rääkis Stefan Kroonikale antud intervjuus, et neil on paika pandud ülesanded, mida nad beebi tulekul hakkavad kandma. Victoria ja Stefan on omavahel juba kokku leppinud, kes mida ja millal tegema hakkab. „Leppisime kokku, et mina hakkan olema ööpatrullis ja Vici tegeleb beebiga päeval. Kindlasti võtame ka ainult meile endile aega ja kui vaja, palume perel last hoida,“ sõnas Stefan toona.