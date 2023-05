Catherine’i ema edulugu – stjuardessist sai miljonär

Ajakiri Tatler heitis alles paar aastat tagasi Carole’ile ette, et ta kodu on liiga korras, ja kui aristokraatide majades leidub koertekarvu, siis Carole’i kodus mitte. Kuid ometi on Catherine’i vanemad ja nende kodu sobinud prints Williamile sedavõrd hästi, et ta veetis kõik oma vabad hetked alati Middletonide juures. Ja siin nad on: tulevase kuninganna Catherine’i vanemad – perekond, kes võlus Williami oma rahumeelsusega. Meenutagem, et prints Charlesi ja Diana ühist elu saatsid pidevad draamad.