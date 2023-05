FOTO | Katy Perry oleks kroonimise järel peaaegu ninali kukkunud

Tseremoonia peeti Westminister Abbey`s. Perry`l oli tükk tegu, et oma istekoht leida. Ta küsis isegi juhuslikelt võõrastelt nõu, et kus tema koht võiks olla.

Kui täna sai Perry olla külalise rollis, siis homme on tal tööpäev. Windsori lossi juures on suurejooneline kontsert, kus astuvad lisaks talle üles Take That, Lionel Richie, Andrea Bocelli, Freya Ridings jt.