Tuli takus! Prints Harry tormas pärast tseremooniat lennuki peale

Ajavahe tõttu on täiesti võimalik, et ta jõuab USAsse Californiasse ajal, mil seal veel laupäeva õhtu. Täna on Harry ja Meghan Markle`i peres pidupäev. Nende poeg Archie sai nelja-aastaseks.

Harry läbisaamine oma lähisugulastega on kehv, kuna ta on neid avalikes sõnavõttudes otsesõnu materdanud. Oma raamatus „Spare“ kritiseeris ta Charles`i abikaasat Camillat. Ta nimetas naist pahalaseks. Harry sõnul oli just Camilla see, kes lekitas Briti meediale mitmeid väiteid tema abikaasa Meghan Markle'i kohta.