KROONIKA LONDONIS | „Me oleme nagu märjad rotid!“ Samal ajal, kui Charles kroonitud sai, tungles pool Londonit vihma käes

Juba mitu tundi enne kroonimise algust piirati ligipääs Buckinghami palee ümbrusesse. Ajutised piirded tõmmati ette ning nendel, kes lootsid näha Charlesi ja teisi kroonitud päid päriselus ja mitte ekraani vahendusel, oli vägagi morn nägu ees. Kahjuks või õnneks polnud nad uudistega kursis, et juba reedel ehk 24 tundi enne kroonimist oli Buckinghami palee ümbruses ruum lõpukorral. Päris palee juurde pääsemiseks ja kuninglikele lehvitamiseeks oleks pidanud tegutsema juba varahommikul.

Üldse jääb Inglismaa ja ka kindlasti Eesti enda ajakirjandusest mulje, et kõik kuningliku perekonnaga seotud üritused on ka tavarahvale puhas rõõm. Nii see aga kindlasti ei ole. Vahetult enne kroonimistseremoonia algust hakkas Londoni kesklinnas korralikult sadama ning sellele lõppu ei tulnudki. Vaata videost, kuidas märjad britid ja turistid oma kuninga suurpäeva tä