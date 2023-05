VIDEO | Fännid on ahastuses: miks Loreen eurolaval nii kohutavalt laulab?

Tema proovist levib 30-sekundiline klipp. Rootsit esindav lauljatar on platvormil, mis on tunduvalt väiksem kui see, mida ta kasutas Melodifestivalenil.

Ent mitte see aspekt pole fänne tagajalgadele ajanud, vaid hoopis Loreeni hääl. Viidatakse, et see pole seal sugugi kvaliteetne, vastupidi.

„Loodan, et see on tehniline probleem, mis laheneb. Ta hääl on... Imelik,“ märkis üks fänn sotsiaalmeedias. Teine lisas, et Loreeniga on midagi juhtunud, see ei tundu õige.

On ka neid, kes arvavad, et Rootsi lootustel on kriips peal.

Optimistlikumad muusikasõbrad aga loodavad, et Loreen hoiab end võistluseks, mistap ka selline kahvatu etteaste. „See on proov. Teisipäeval on ta juba maagiline,“ arvab üks toetaja. „Ma olen muusik ja saan selgelt aru, et ta ei kuule ennast eriti hästi,“ viitas teine inimene tehnilistele probleemidele.

Intervjuudes on Loreen ise optimistlik olnud ja viidanud, et ka lavasõu saab aina enam paika.

Loreen astub Liverpoolis üles teisipäevases poolfinaalis 11. osalisena. Lavanärvi tal kogemustepagasi tõttu ilmselt pole. 2012. aastal võitis ta Eurovisioni looga „Euphoria“.