Eksid Signe ja Tiit Riisalo jagavad jätkuvalt ühte korterit

Reformierakondlasest sotsiaalkaitseministrile Signe Riisalole kuulub kinnisvara väärikas tsaariaegses kortermajas. Sotsiaalkaitseministril on seal kaks korterit – 90ruutmeetrine neljatoaline ja 43ruutmeetrine kahetoaline.

Kui esimene on ainuisikuliselt Signe Riisalo jagu, siis väiksem korter on tal ühisomandis majandus- ja taristuminister Tiit Riisaloga, kes kuulub erakonda Eesti 200 ja on ka tuntud ümberilmapurjetaja.