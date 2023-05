FOTOD | Avalikkusest hoiduv näitleja Meg Ryan ilmus Hollywoodi staari toetuseks välja, järgnes kommentaatorite kriitika

„Unetus Seattle`is“ ja paljude teiste filmide staar Ryan on varasemalt teatanud, et ei võta üldjuhul avalikest sündmustest osa. Viimati nähti teda üle aastate avalikkuse ees umbes kuus kuud tagasi. Toona sai aga tema välimus avalikkuses palju kriitikat ning paljud arvasid, et ta on tundmatuseni muutunud. Ka Ryani viimane avalikkuse ees olek tekitas paari päevaga fännides palju kriitikat tema välimuse suunas ja sotsiaalmeedias küsiti korduvalt, et mida näitlejanna enda näoga küll teinud on.