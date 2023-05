Muusik NOËP paljastas EFTA proovis toimunu: ma kujutasin vaimusilmas juba ette, et Saara sülitab hambaid välja

Esimestes proovides, mis toimusid vaid päev enne galat, otsustas Kõpper teha Franzu ja Saara vahele astudes suhteliselt järsu liigutuse. „Seal oli aga veel ka mikrofon ja kui ma sinna vahele järsult astusin, siis see mikrofon käis lataki vastu Saara nägu,“ meenutas Kõpper.

Kogu olukord kohutas muusikut väga, sest armastatud näitleja Saara Pius pani käed näo ette ja oli mõnda aega vaiki „Ma ei saanud aru, et kas Saara nutab. Ma ei osanud kuidagi reageerida,“ meenutas Kõpper. Ta ütles, et kujutas ette, kuidas Saara sülitab lausa hambaid suust välja.

Kõpper rääkis ka enda videomeemidest kuulsate staaridega, mida talle meeldib sotsiaalmeedias teha. Kuigi kuulsatelt staaridelt ja filmistuudiotelt pole ta tagasisidet saanud, siis ütles ta, et meem Jenna Ortegaga on seni saanud umbes pool miljonit vaatamist. See olevat ka tema seni populaarseim videomeem.