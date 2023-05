„KAS TUNNED MIND?“ | „Ma arvasin, et see tuleb!“ Ühe meesterahva ootamatu ilmumine pani Keili Sükijaineni talle viivitamatult helistama

Sükijaineni käest uuriti ka Maribel Väänaga olnud arusaamatuse kohta. Vääna avaldas mõned nädalad tagasi Delfi Naisteka taskuhäälingusaates „Bitch“, et ta ei meeldi Keilile. Parasjagu Hispaanias puhanud Keili otsustas seejärel avalikult sõna võtta ja tõdes, et tal ei ole Vääna vastu mitte midagi ja soovib talle ainult head. Kuuldes saates inimese küsimust, mis draama neil Maribeliga on, puhkes Keili naerma: „Ma ei tea! Ma tõesti ei tea, mis Maribeliga on. Minul ei ole mitte midagi tema vastu kunagi olnud. Üllatav oli kuulda mingis podcast’is sellist juttu.“