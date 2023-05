FOTOD | „Loomulikult olen ma tulemuse pärast närvis.“ Alika tegi Eurovisioni avatseremoonial dramaatilise sisenemise

Türkiissinisele vaibale 22 artistina saabunud Alika ei suutnud otse-eetris antud intervjuu ajal naeratust näolt ära pühkida. Enne seda proovis ta kogu maailmale näidata igat sentimeetrit oma mustast kleidist ja seda katvast maani mantlist. Loodetavasti pole Alikal pika kleidi ja palitu all palav, sest Liverpoolis on täna õues lausa 20 kraadi. „Ma olen väga elevil, nagu hakkaks plahvatama. Emotsioonid on kõik juba pinnale tõusnud. Väga tore on siin olla,“ teatas ta õhtujuhtidele ning lisas, et tema arvates on Eesti esitus täielikult ette valmistatud ja neljapäevaks valmis.

Siiski pidi noor lauljatar tunnistama, et tema süda on tuksumas juba natuke kiiremini. „Ma olen väga rahulik oma esinemise suhtes, aga nagu me kõik, siis ka mina olen tulemuse suhtes närviline. Siiski arvan, et see saab olema suurepärane, sest kõige tähtsam on seda ikkagi nautida,“ lisas Alika. Oma nippi närvide rahustamiseks näitas ta ette ka õhtujuhtidele. Tuleb välja, et Eesti esindaja hakkab end närvilises olukorras lihtsalt liigutama ja sirutama.

Paljudele Eurovisioni fännidele pakub nalja kokkusattumus, et Alika ja Norra esindaja Alessandra on sündinud täpselt samal päeval ehk 2002. aasta 5. septembril. Seetõttu uurisid saatejuhid, et kas kaks eurolaulikut võiks kunagi mõelda ühise sünnipäevapeo korraldamisele. „Jah, loomulikult, miks ka mitte,“ hakkas Alika naerma. Eestlanna sõnul peaks see pidu olema kindlasti suur ja kutsed peaksid saama ka nende ühised Eurovisioni tuttavad.

67. korda toimuva Eurovisioni lauluvõistluse avapauk leidis aset Liverpoolis asuvas St George’s Hallis. Osalejad said vastuvõtul kohtuda Liverpooli linnapeaga, Eurovisiooni lauluvõistluse tegevjuhi Martin Österdahliga ning tähtsate ninadega nii BBCst kui ka Ukraina rahvusringhäälingut UA:PBC-st. Avatseremooniat juhtisid Timur Mirošnõtšenko (2017. aasta Eurovisioni saatejuht) ja Sam Quek.