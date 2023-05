Retrodiiva Marju Länik uue laulu sünnist: sõnad saadetud meilis kõnetasid mind

Laulja selgitas, et lavalaudasid külastab ta erinevate koosseisudega – näiteks on tal laval seltsis tantsutüdrukud, vahendab portaal menu.ee.

Hiljuti andis Länik välja uue loo „Olen teel“, mille saatis talle laulukirjutaja Renate Saluste. „Ta saatis oma demo mulle meilile ja ütles, et näeb, et mina laulaksin seda. Need sõnad olid tal kuidagi vaimusilmas mulle kirjutatud,“ rääkis laulja, kuidas uus laul temani jõudis. „Tema loal ma natukene kohandasin seda laulu, tegin mõned kohad endale sobivaks.“