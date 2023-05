Villa-Stefan: kui saaksin euro iga kord, kui tüdrukud mulle kirju saadavad, siis ...

„Villast“ on nüüd mõni aeg möödas ning oled avalikkuse tähelepanu alt kadunud. Mida sa sellest kogemusest õppisid?

Tegelikult olen ma väga tagasihoidlik, nii et minu jaoks oli see kogemus sürreaalne. Läksin saatesse, et end proovile panna. Kõik ümber olid ekstraverdid, mina introvert. Iga su sõna ja liigutus on kaamerate ees, filmimine käib 24/7 ... see kõik oli minu jaoks pehmelt öeldes veider. Natuke oli kahju, et nii vara pidin lahkuma. Hakkasin alles nii-öelda üles soojenema ... Aga mida õppisin? Õppisin seda, et olen suur ülemõtleja. Ja mida vähem teiste inimeste arvamusest hoolida, seda parem.

Introverte teleekraanil just väga tihti ei kohta – kuidas sa saatesse üldse jõudsid?

Ma manifesteerisin end saatesse! Ja töötas! Tegelikult ma proovisin ka võitu manifesteerida, aga see ei õnnestunud. Tahtsingi enda mugavustsoonist välja astuda ja midagi sellist ette võtta. Ma arvan, et mind võeti saatesse minu välimuse pärast. Hiljem isegi küsisin seda Zevakinilt, ta ütles muidugi midagi muud, aga ma ei tea ...

Kuidas su elu pärast „Villat“ muutunud on? Kas oled tundnud kuulsuse mõju?

Kui aus olla, siis pole väga midagi muutunud. Jah, tänaval tuntakse vahepeal ära ja mõni tahab koos pilti teha. Jah, tüdrukud saadavad DM-e, aga üldjoontes on elu sama. Kuulsusena ma end ei tunne.

Oleksid sa valmis kunagi uuesti tõsielusaates osalema?

Ei! Mulle ei meeldi tegelikult karakterit mängida, nii et see oli ühekordne eksperiment.

Millega pärast „Villat“ tegelenud oled ja kuidas jõudsid Töötukassa ukse taha?

Pärast saadet nautisin suve ... täiel rinnal. Olin natuke raha kõrvale pannud. Mingil hetkel otsustasin end aga kätte võtta ja Töötukassa kaudu personaaltreenerikursusele minna. Jõusaal on minu kõige suurem kirg, olen sellega tegelenud juba seitse aastat ning tahan aidata ka teistel inimestel oma unistuste kehani jõuda. Nüüd olengi ametlikult personaaltreener – sertifikaat on käes ja plaanis on hakata kliente treenima!

Millised on sinu tulevikuplaanid?