KROONIKA LIVERPOOLIS | Kuidas tutvustatakse Alikat maailma meediale? Trumpidena käiakse välja paar fakti, mida eestlasedki väga ei tea

Samuti sisaldab tark käsiraamat ka kõikide osalevate riikide esindajate kohta infot, mida vaja võib minna. Kui mõnel aastal on iga riigi jaoks pühendatud lausa kaks lehekülge, siis sel korral on võimalikult palju artiste ühele leheküljele mahutatud. Kõik, mida üks lauluvõistlust kohapeale kajastama tulnud meediainimene peaks teadma, on kirjutatud lahti 70 leheküljele.

Peaaegu täpselt raamatu keskelt leiame ka meie enda Alika. Minu isiklik arvamus on see, et foto valik antud käsiraamatu jaoks pole kõige õnnestunum - Alika nägu pole selgelt näha, sest foto on kaugelt tehtud ja must-valgeks töödeldud. Kõik on küll väga kunstiline ja stiilipuhas, aga... Kui ma poleks eestlane, siis ei jääks meie esindaja nägu küll meelde. Loodetavasti on rahvusvahelised reporterid ikkagi Alika loo ja välimusega juba Youtubes tutvunud ning teda tuntakse pressikeskuse virvarris ära.