FOTOD | Kes said edasi, kes langesid? Saate „Uus laul“ esimesed finalistid on selgunud!

Siiapoole“ (viis ja sõnad: Elisa Polov) esitaja on Pološywa, „Ära uinu enne“ (viis ja sõnad: Piret Laikre) Laikrete perebänd, „Lilled jäävadki Sulle“ (viis ja sõnad: Johannes Lõhmus ja Laura Põldvere) Laura ning „Viimane tants“ (viis ja sõnad: Sven Lõhmus) kõlab Anet Vaikmaa esituses.

Juba järgmisel pühapäeval on eetris „Uue laulu“ teine poolfinaal, kus tulevad esitusele:

2. MERIT ja MÄRTEN MÄNNISTE „Kurjad on ajad“, viis: Merit ja Märten

Eesti Autorite Ühingult kuulub „Uue laulu“ võitjale ehk laulu autorile peaauhind 10 000 eurot ning parimale esitajale on Eesti Esitajate Liidu poolt auhinnaks 5000 eurot. Lisaks on Eesti Fonogrammitootjate Ühing võiduloole välja pannud 2000 eurot. „Uue laulu“ meediapartner on Star FM Eesti, kus kuuleb ka saatega seotud lugusid.