Peagi 65. sünnipäeva tähistav teatrilegend Andrus Vaarik: olen leppinud oma surelikkuse ja vanadusega

Andrus Vaarik mängib minu elus olulist rolli, kuigi nägin teda viimati 20 aastat tagasi. Just tema lavastatud tükis „Jõuluvana ja jõlevana“ tegin ma oma esimese makstud näitlejatöö. Etenduses lõi kaasa teisigi tähti, näiteks Merle Jääger ja Peeter Volkonski, aga just tema jäi kõige eredamalt meelde nii oma haruldaselt sooja südame ja heatahtlikkusega kui ka teatud armsal moel alandlikkusega. Me ei kuulnud Andruse suust ühtegi negatiivset sõna ja kogu õhkkond oli alati hoolivalt toetav.