VIDEO | Kohtuotsus tegi poplaulja nii õnnelikuks, et ta andis auto katuselt live-kontserdi!

Hagi laulu „Thinking Out Loud“ kohta esitati juba 2018. aastal. Structured Asset Sales nõudis Sheeranilt 100 miljonit dollarit valuraha. Firma väitis, et Sheerani laul kasutab sama meloodiat, rütme, harmooniat, trumme, bassi ja tempot nagu „Let's Get It On“.

Ed Sheeran sai kohtuotsusest teada eelmisel neljapäeval ja selle tähistamiseks andis ta New Yorgis ainulaadse tänavakontserdi. Ed tunnistati mittevastutavaks ja popstaari sõnul on see otsus võit kõikidele loomingulistele inimestele, vahendab ajakiri People.

Artist selgitas, et kohtuotsus aitab kaitsta kõikide laulukirjutajate loomingulist protsessi nii USA-s kui kui igal pool mujal maailmas. Samuti lisas Ed, et ta ei peagi nüüd muusikukarjäärile kriipsu peale tõmbama, mida lubas teha, kui ta oleks hagis süüdi mõistetud.

Juba enne kohtuprotsessi algust väitsid popstaari advokaadid, et Sheerani ja Gaye laulude elemendid ei ole piisavalt ainulaadsed, et neid autoriõigustega kaitsta. Advokaadid tõid näiteid ka teistest paladest, kus on sarnaseid elemente kasutatud.