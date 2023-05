Räpiguru 50 cent annab Baltikumi ainsa kontserdi Eesti külje all

Legendaarse debüütalbumi „Get Rich Or Die Tryin'“ ilmumise 20. aastapäeva auks on oodata ambitsioonikat kontserti. Kontserdi erikülaline on Busta Rhymes.

Auhinnatud räppar, ärimees, näitleja ja produtsent – üks maailma andekamaid hip-hop artiste, kes sai kuulsaks täpselt 20 aastat tagasi tänu oma Grammyga auhinnatud debüütalbumile „Get Rich Or Die Tryin'“, seda tähtpäeva tähistataksegi eelseisva kontserttuuriga. Nimetatud album on endiselt üks kõigi aegade kõige kiiremini müüdud räpialbumeid, jõudes Billboard Hot 100 edetabelis esikohale lugudega „In Da Club“ ja „21 Questions,“ ning saavutades plaatina sertifikaadi Ameerika Fonogrammitootjate Liidult (RIAA). 50 Cent saavutas samasuguse kriitikutepoolse ja kaubandusliku edu oma teise albumiga, „The Massacre“ (2005), millel oli üks tema kõigi aegade suurimaid hitte, „Candy Shop.“ Aastate jooksul tegi 50 Cent oma albumites muusikalisi muutusi, sealhulgas ka oma viiendal stuudioalbumil „Animal Ambition“ (2014). Hiljutises intervjuus paljastas 50 Cent, et töötab aktiivselt oma uusima albumi kallal, mis on plaanis avaldada sel aastal (2023), ja kus ta teeb koostööd legendaarse Ameerika räppari Dr. Dre’ga.