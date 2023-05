Merlyn Uusküla oma publikust: „Minu kuulaja on siiski koos minuga, kuidas nüüd ilusasti öelda, vananenud“

Merlyn Uusküla-Hein abiellus 2021. aastal kauaaegse kallima Marko Heinaga (33). Hommikuprogrammis rääkis ta, et ei kahetse mehe perekonnanime võtmist. „Kui tahame reisida või perekonnana olla esindatud, siis oleme kõik sama nimega. Aga artistina jätkan Merlyn Uusküla nime alt.“ Samuti tõdes lauljatar, et on traditsiooniline naine ja ei näe mingit vajadust mehel naise perekonnanimi võtta. „Las meestele jääda nende au ja uhkus ja nende nimi. Ma isegi ei arvaks, et see oleks hea mõte, et mees peaks võtma naise nime, kui puudub mõjuv põhjus.“

„Minu kuulaja on siiski koos minuga, kuidas nüüd ilusasti öelda, vananenud.“

Merlyn Uusküla on tegutsenud juba 20 aastat. Oma keskmise kuulaja kohta räägib ta, et: „Minu sihtgrupp on 30-40aastane inimene, kellele meeldibki minu muusika.“ Merlyn avaldas, et kui ta esineb noorematele, siis teda võetakse ikkagi nii-öelda retrostaarina.

Lauljatari saab näha juba tulevasel pühapäeval TV3 saates „Uus laul“. Merlyn vihjas hommikuprogrammis, et poolfinaalis on tema etteastes kuulda ja näha muudatusi. „Lugu peab ju kasvama, ei saa täpselt sama asjaga lavale tulla, sest see on kordamine. Publikul peab ikkagi olema huvitav.“