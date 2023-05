Kas Eurovisioni esikoht läheb hoopis Sakku? Liverpoolis favoriidina lavale astuv eestlanna ei julge veel võidu peale mõelda

Käärijä tempokas võistluslugu „Cha Cha Cha“ on ka iseseisvalt korralik kõrvauss, kuid selle juurde kuuluv visuaalne pool loobki selle terviku, tänu millele on Soome tõusnud üheks favoriidiks. Sõule puhuvad hinge sisse neli võistlustantsijat, kellest üks on eestlanna. Hoolimata sellest, et Käärijä ja tema kaaskonna graafik on Liverpoolis ülimalt tihe, leidis Sakust pärit Katri Mäkinen vaba hetke, et kohtuda Kroonikaga.