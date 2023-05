FOTOD | Vaata, kes saabusid uue kodumaise mängufilmi „Lapsmasin“ esilinastusele

AI- põnevik lapsmasin ongi suunatud eelkõige teismelistele noortele ja nende vanematele, aga režissöör Rain Rannu sõnul sobib see vaatamiseks igas vanuses filmihuvilistele, kes soovivad kaasa mõelda teemal, milliseks võib kujuneda ühiskond, milles tehisintellektil on järjest suurem osatähtsus. „“Lapsmasin“ on lugu nässu läinud tehisintellektist. See on üks esimesi mängufilme, mis mõtestab viimase poole aasta jooksul laineid löönud AI meeletut arengut ja sellega kaasnevaid ohte,“ selgitas Rannu.