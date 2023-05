FOTO | Õhus on armastust! Jüri Butšakov tähistas kihlatuga olulist sündmust

Jüri rääkis 2023. aasta märtsis Kroonikale antud intervjuus, et oli ääretult õnnelik, kui sai teada, et saab isaks. „See oli rohkem kui viie aasta eest ja see teadmine tõstis minu väärtust mu enda silmis. Mõistsin, et olen piisavalt mees, et olla isa, ja teise lapse sündimisega see teadmine kahekordistus. Mulle meeldib elu lastega. Meeldib neile süüa teha, meeldib neid riidesse panna ja tütart lasteaeda viia. Nemad panevad mu päevakava paika ja minu suurim üllatus on see, et see sobib mulle. Mulle sobib, et iga tegevus kordub ja et elus on kord ja rutiin. Meeldib hommikul ja õhtul koos perega süüa. Elu on paigas ja see on väga tore!“