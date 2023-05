Reval Rockabilly Weekender toob Ivo Linna tagasi rock`n`rolli juurde!

Ivo Linna rockenrollis Rock-Hoteliga üle 40 aasta, kusjuures lava on jagatud ka ansambli ühe suurema eeskuju Robert Gordoniga, kelle muusika tulebki seekord esitlusele. „Rock`n`roll ju ei kustu koos Rock-Hoteliga,“ ütleb Ivo Linna ise. Ta peab Ameerika supertähte Robert Gordonit oma suureks innustajaks, kelle ehe rokk mõjutas 1970-1980. aastatel palju nii maailma kui ka Eesti ja Soome muusikaelu ja on ka Rock-Hoteli kolme liikme pojad saanud nimed osaliselt suure eeskuju Robert Gordoni järgi. Reedel astub Ivo Linna üles koos muusikute Andrus Kasesalu , Ülari Kirsipuuga ja bändiga Boogie Company.

Lisaks tulevad siinsamas Tallinnas toimuva rahvusvahelise 1950. aastate rock-n-rolli festivali raames lavale sellised üle maailma tuntud staarid nagu Darrel Higham koos oma bändiga the Enforcers (Inglismaa), Jack Baymoore (Rootsi) ja The Barnshakers (Soome), kes harilikult on väga suurte rahvusvaheliste festivalide peaesinejad. Lisaks neile saab kuulda peaaegu kõiki Eesti teadatuntud suurepäraseid rock’n’rollibände nagu The Tri-Tones, Rockin' Lady and Her Rivertown Boys koos Margus Jürissoniga ning Boogie Company +Ülari Kirsipuu. Ei puudu ka üllatused. Laupäeval leiab aset ka tantsuvõistlus Rock’n’roll Dance Competition.