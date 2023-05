FOTOD | Briti kuningakoda avaldas ametlikud pildid kuningast ja tema perest, karjuvalt hakkab silma kahe kuningliku puudumine

Briti kuningakoda avalikustas uued fotod nüüd ametlikult kroonitud kuningast ja kuningannast ning nende lähikonnast. Fotod on avalikustatud kõigis kuningakoja hallatavates kanalites ja neid kasutatakse ametlikult erinevate teadete juures.

Fotod tehti kuningas Charles III ja kuninganna Camillast nii eraldi kui ka koos. Samuti tehti üks foto, millel on suurem hulk kuninglikke perekonnaliikmeid peal.

Nimetatud fotolt on aga puudu nii prints Harry kui ka prints Andrew. Ametliku selgituse kohaselt ei ole printse fotodel, kuna seal peaksid olema vaid need kuningliku perekonna liikmed, kes täidavad positsiooniga kaasas käivaid ametlikke esinduskohustusi. Prints Harry tõmbus koos abikaasa Meghaniga kuninglikust elust tagasi teatavasti aastaid tagasi, prints Andrew on aga avalikkuse eest pagendatud seoses seksuaalkuriteos süüdi mõistmisega.