„Ära sega praegu, proovid käivad“ 5MIINUST ja nublu lähevad esmakordselt ühiskontserdiga koos tuurile

Artistide ühiskontsert „Kuum tuur“ saab alguse 21. juulil Tartust, ülikoolilinna suurelt laululavalt, mis on ühtlasi ka WRC Rally Estonia 2023 ametlikuks kontserdiks. Järgmisena, 11. augustil, reisitakse aga Rakvere Vallimäe kaunisse kontserdipaika.

Mida erilist laval näha saab? „Higi, pisaraid, leeke, appikarjeid, rõõmu, pettumust. Ülevaid tundeid, lootust… elu oma ehedaimas ilus ning õudseimas nurgas,“ lubab ansambli 5MIINUST liige Estoni Kohver. Korraldustiim pöördus kommentaari saamiseks ka ansambli kunstilise juhi Põhja-Korea poole, kes vastas ainult põgusa lause: „Ära sega praegu, proovid käivad“. Küll aga sahistatakse koridorides, et kogu tuuri katuskontseptsioon on „tuletõrjedepoo“. Elame-näeme.

Tuurile on oodatud mõlema artisti värsked fännid kui juba vanad austajad. 5MIINUST ja nublu on lubanud esitada muusikat ka oma hämaramast minevikukataloogist. Erikülalisena on kohal DJ Andres Puusepp, kes näitab ette, kuidas kohalolijad enne kontserti soojaks kütta.