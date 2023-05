Aega läks „vaid“ aasta: selgus menunäitleja Ray Liotta surma põhjus

Väljaanne TMZ on saanud nüüd enda valdusesse ametlikud dokumendid, mille kohaselt oli näitleja surm loomulik ja mitte vägivaldne. Dokumentide kohaselt tekkis Liottal äge respiratoorne distressi sündroom koos kopsuturse ja südameprobleemidega. Lisaks leiti tema kopsudest vedelikku.

Liottal olid veel ka arterid tursunud ja lupjunud. See seisund lõpeb tihti diabeedi või muude terviseprobleemidega.

Mees näitles ka sellistes filmides nagu „Field of Dreams“ ja „Cop Land“. Viimase aja tuntuimate rollide hulka kuuluvad „No Sudden Move“, „Marriage Story“ ja „The Many Saints of Newark“.