TELETOP | Maaromantika ja eurolauliku elu: möödunud nädalal jõudis enim vaadatud saadete TOPi kaks uut tegijat

Alika Milova võimas hääl ja eriline lavakarisma on lühikese ajaga pälvinud nii publiku kui ka kolleegide tunnustuse. Tänavu esindab Alika Eestit Eurovisioonil ja täidab sellega ühe oma suure unistuse. Kes teda inspireerivad ja toetavad, millest ta innustust saab või huvitub, seda erisaade uuriski enne Alika Liverpooli minekut. Saatejuht on Heleri All.