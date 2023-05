Eesti üks menukamaid live-bände 2 Quick Start annab aasta lõpus juubeli puhul suurkontserdi

2 Quick Start´i solist Pearu Paulus on suursündmuse eel ootusärev: „Ootame aasta lõpus toimuvat juubelikontserti suure põnevusega ning teeme juba täna aktiivselt ettevalmistusi. Unibet Arenal aset leidev kontsert saab olema meie jaoks väga eriline ja tähendusrikas. Tahame öelda aitäh ning teha suure kummarduse meie muusika fännidele ja inimestele, kes on meiega koos olnud kõik need aastad.“



90-ndate aastate alguses loodud 2 Quick Start on üks läbi aegade edukaim Eesti muusikakollektiiv. Nad on aastate jooksul avaldanud kümneid popmuusika ajalukku kirjutatud ning mitmeid põlvkondi kõnetavaid hitte, andnud lugematu arvu suurepäraseid kontserte ja on ka täna endiselt tippvormis. Käesoleva aasta alguses välja antud laul „Ristteel“ troonib kodumaiste muusikatabelite tippudes ning on lühikese ajaga kogunud Youtube’s pea 400 000 striimi. Tänu ansambli liidrite Pearu Pauluse, Ilmar Laisaare ja Alar Kotkase loomingulisusele ning põhjalikkusele on 2 Quick Start jätkuvalt üks nõutumaid ja armastatumaid live-kollektiive Eestis.