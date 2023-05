OTSEBLOGI LIVERPOOLIST | Sõu sai vägeva alguse! Kas suurfavoriidid Rootsi, Soome ja Norra pääsevad ikkagi edasi või vääratab keegi?

Tänavu otsustab poolfinaalidest edasipääsejad rahvahääletus, Eesti televaatajad saavad hääletada teises poolfinaalis. Võitja selgitamiseks finaalis kaasatakse lisaks telehääletusele ka rahvuslike žüriide tulemused. Eesti nimel annab sel aastal punkte FC Liverpoolis mänginud jalgpallur Ragnar Klavan.

Täna astuvad lavale:

1.Norra | Alessandra - Queen of Kings

2. Malta | The Busker - Dance (Our Own Party)

3. Serbia | Luke Black - Samo Mi Se Spava

4. Läti | Sudden Lights - Aijā

5. Portugal | Mimicat - Ai Coração

6. Iirimaa| Wild Youth - We Are One

7. Horvaatia| Let 3 - Mama ŠČ!

8. Šveits | Remo Forrer - Watergun

9. Iisrael | Noa Kirel - Unicorn

10. Moldova | Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

11. Rootsi| Loreen - Tattoo

12. Aserbaidžaan | TuralTuranX - Tell Me More

13. Tšehhi | Vesna - My Sister's Crown

14. Holland | Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

15. Soome | Käärijä - Cha Cha Cha