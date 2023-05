Pakkumine sirge rühiga meestele! Eesti Kontsert otsib Saaremaa ooperipäevadele sadat meest ja valget mära

Saaremaa ooperipäevad toimuvad 25.–30. juulini. Tänavune külalisteater on Maria Bieșu nimeline Moldova rahvusooper ja -ballett, esitusele tulevad ooperid „Turandot“, „Boheem“ ja „Aida“, ballett „Luikede järv“ ning ooperi- ja balletigala. Programmis on ka laste balletigala, mille kunstiline juht on Kaie Kõrb. Kesköösalongis Opera Royal esinevad Funkifize ning Rolf Roosalu koos live-bändiga.