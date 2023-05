Kalush Orchestra: kahjuks on Ukraina sõda nüüdseks tagaplaanile nihkunud

„Kui me kokku tulime ja hakkasime muusikat looma, laule kirjutama, tuli selle protsessi käigus mõte, et tegelikult sobiks see laul Eurovisioonile, võiksime proovida,“ meenutas Kalush Orchestra liige Tymofii Muzychuk, miks nad otsustasid just looga „Stefania“ eelmise aasta Eurovisioonilt osa võtta, vahendab MENU portaal „Ringvaadet“.

„Stefania“ oli ühtlasi ka esimene Eurovisiooni võidulugu, kus räpiti. „Hiphop ja räpp on praegu maaimas üsna populaarsed,“ mõtiskles Muzychuk. „Meil on hea meel, et eurooplastele meeldis ukraina keeles kirjutatud lugu.“

Muzychuki tõdes, et igal pool, kuhu nad ansambliga tuuritanud on, ollakse sõjast teadlikud. „Teatakse, et Ukrainas käib sõda, kuid kahjuks on see teema nüüdseks pisut tagaplaanile nihkunud, sellest ei räägita enam nii väga, selle kohta ei tule enam nii palju teavet,“ sõnas ta, lisades, et nad püüavad ansambliga ikkagi teemat taas aktuaalsemaks muuta. „Sõidame ringi, laulame ja räägime.“

„Sõda euroopa südames on õudne ja peab kiiremas korras lõppema,“ ütles ta lõpetuseks.

Kalush Orchestra uued lood on inspireeritud nende esivanematest, suurtest muutustest nende elus ja ka mitmesugustest inimlikest väärtustest, mis on sõjaajal saanud inimeste jaoks kõige tähtsamaks.