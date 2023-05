Eestis esinenud Kalush Orchestra: me ei saa küll Ukrainas väga hästi kontserte teha, kuid teie ees me esineme hea meelega

Tund enne oma Vabaduse väljaku lavadebüüti saabusid Kalush Orchestra liikmed Tymofii Muzychuk ja Sasha Tab lava taha, et anda intervjuu oma emakeeles. Kuigi meie vestlust vahendas tõlk, ei olnud vaja sõnu ega sama keelt – muusikutest õhkus rahulikkust, tagasihoidlikkust, siirust ja ka tänulikkust, et nende bänd on kutsutud Tallinnasse esinema. Teisipäeva esimestel tundidel Eestisse jõudnud ansambel oli küll päeva veetnud tegusalt, kuid väsimust nende olekus polnud.