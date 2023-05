KUUMAD KLÕPSUD | Eesti juurtega suunamudija Erna Husko lippas Amsterdamis ringi ilma rinnahoidjata

Hiljuti Ilta-Sanomatile antud intervjuus tõdes suunamudija ja telenägu, et ta on juba harjunud sellega, et pea igapäevaselt saab ta kurje sõnumeid ja kommentaare enda kohta. Kõige rohkem olevat rahvast vihaseks ajanud aga hetked, kus Ernast on ilmunud uudised, kus ta seadusi rikub. Ajakiri Seiska tituleeris ta 2022. aasta suvel lausa „lohaka parkimise kuningannaks“.